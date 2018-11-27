GOT7 改版专辑大走「撕漫」风　超唯美概念照到齐！

GOT7 改版专辑大走「撕漫」风　超唯美概念照到齐！

KPOP   2018年11月27日   星期二08:21   施乃琪  

下周一 GOT7 就要带著改版专辑回归了，鸟宝宝快来收藏梦幻帅气的全员概念照吧！

JYP Entertainment 今天（27 日）公开了 Mark、荣宰、有谦和珍荣的个人概念照，七名成员各自的画报终於全数到齐。

♦ JB

♦ Jackson

♦ BamBam

♦ Mark

♦ 荣宰

♦ 珍荣

♦ 有谦


GOT7 的改版专辑〈Present : YOU〉&ME Edition 主打森林路线，大量运用充满童话氛围的花丛、树林构成浪漫背景，凸显出每位成员帅气温柔的一面。

〈Present : YOU〉&ME Edition 总共收录了 28 首歌，其中主打歌「奇迹」意味著「对於 2014 年 1 月出道的 GOT7 而言，真正的奇迹就是在如同凛冬般酷寒难耐的时刻，也能因为粉丝而度过困境。」12 月 3 日就和 GOT7 一起迎接奇迹吧！


（照片来源：JYP Entertainment）

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