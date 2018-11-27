李棟旭新劇《觸及真心》前，先用魅惑畫報狙擊你的心～！

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看完這一組最新畫報，我只能說：那雙電眼實在是太有魅力啦～～～！（是代言噴水器跟除草機嗎？但我會買那張椅子XD）

經紀公司在近期公開了李棟旭為GQ KOREA拍攝的一組畫報，展現了「秋日男子」的男性魅力外，充滿時尚感的畫面也引發粉絲們熱議。

其中這一張笑臉，也擄獲了不少粉絲的心，大男孩一般的微笑看起來非常陽光！



而獲得最多愛心與討論的，就是這張用霸氣站姿賣力灑水的模樣，可不可以請老天爺賜給我一位那麼帥氣的園丁！



接著就是下面這一張，拍出相當棒的質感，那個姿勢要撐一陣子，相當不容易啊～！沒想到這麼吃力的姿勢，李棟旭依舊表達出舒適感，眼神中也是滿滿的溫柔。



主題：時尚遛出我的寵物！？



說到拍攝畫報，根本就如同他的日常生活一般，案子一個接著一個，難怪隨便怎麼拍都那麼時尚…！帥翻了～TAT



網友也紛紛留言最期待的就是新劇《觸及真心》，海外的粉絲也相當多，這次將與劉寅娜再續《鬼怪》緣份，預計在明年1月播出哦！



＊延伸閱讀：終於確定啦！李棟旭、劉寅娜確定出演《觸及真心》再續《鬼怪》中的姻緣！

（圖自：leedongwook_official）

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