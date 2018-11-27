李栋旭新剧《触及真心》前，先用魅惑画报狙击你的心～！
画报 2018年11月27日 星期二09:30 MiJimin
看完这一组最新画报，我只能说：那双电眼实在是太有魅力啦～～～！（是代言喷水器跟除草机吗？但我会买那张椅子XD）
经纪公司在近期公开了李栋旭为GQ KOREA拍摄的一组画报，展现了「秋日男子」的男性魅力外，充满时尚感的画面也引发粉丝们热议。
其中这一张笑脸，也掳获了不少粉丝的心，大男孩一般的微笑看起来非常阳光！
而获得最多爱心与讨论的，就是这张用霸气站姿卖力洒水的模样，可不可以请老天爷赐给我一位那么帅气的园丁！
接著就是下面这一张，拍出相当棒的质感，那个姿势要撑一阵子，相当不容易啊～！没想到这么吃力的姿势，李栋旭依旧表达出舒适感，眼神中也是满满的温柔。
主题：时尚遛出我的宠物！？
说到拍摄画报，根本就如同他的日常生活一般，案子一个接著一个，难怪随便怎么拍都那么时尚…！帅翻了～TAT
网友也纷纷留言最期待的就是新剧《触及真心》，海外的粉丝也相当多，这次将与刘寅娜再续《鬼怪》缘份，预计在明年1月播出哦！
＊延伸阅读：终於确定啦！李栋旭、刘寅娜确定出演《触及真心》再续《鬼怪》中的姻缘！
（图自：leedongwook_official）
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