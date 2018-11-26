馬東石=動作爽片？ 《非賣品》不僅是馬東石個人的硬漢動作電影
電影 2018年11月26日 星期一13:56 Erin
大家心目中的韓國巨石強森馬東石，今年可說是電影作品一部接一部，最近他又即將在《非賣品》大展拳腳，雖然大家先入為主的想法應該覺得又是一部動作爽片，不過仔細看看這部電影，並非只屬於馬東石一個人的獨角戲。
《非賣品》描述一被惹火就會變得很恐怖的東哲（馬東石飾），為了營救被綁架而且要被當作商品賣掉的老婆志秀（宋智孝飾），不顧一切勇闖險境，給敵人痛快一擊。東哲在得知老婆被綁架的當下，為了找尋綁匪而獨自奮鬥，這不知名的神祕綁票集團，逼得東哲不得不親自出馬營救。其實並非所有動作電影都一樣，《非賣品》是一部以綁架為題材的動作電影，展現出「綁架—追擊—救出」這樣的程序，也就是整部電影的結構。
如前面所提到，馬東石的作品多又多，接連上映後是否漸漸讓觀眾們感到無趣？在電影中的東哲一角，當然大家會覺得與馬東石之前的電影形象幾乎一樣，也許沒有特別的期待，不過這次馬東石的動作更強烈，用不著太多華麗技巧，馬東石就是赤手空拳，拳拳到肉。也因為是馬東石，所以即使戲劇化的畫面在他演起來也相當寫實。
電影中描述以往的東哲也是愛用拳頭解決事情的人，這次為了親自營救老婆，才又讓拳頭重見天日，加上必須籌措贖金，變身強打者的東哲就是觀眾期待的痛快打戲。所有配角的生動演出也是一大成功要素，如果說馬東石負責《非賣品》的精采武打戲，那麼兩位綠葉配角則是負責《非賣品》的搞笑情節。
飾演反派的金盛吳，自然為電影帶來了緊張感，看著所有人站在金錢與愛情的十字路口徬徨，讓他特別開心，看起來似乎都是沒有惡意的玩笑，不過仔細看來這裡面卻蘊含著冷漠與陰冷的暴力特性，讓觀眾也感受到這樣的壓力。金盛吳的角色也是個相當瘋狂的人，會帶領觀眾的情緒直到電影的最後一分鐘。這個反派有許多種沒良心的不同面貌，也堪稱是金盛吳演員史上最壞的一次演出。
《非賣品》這部電影絕不是靠馬東石一個人從頭打到尾，有他的動作場面，加上其餘配角的搞笑演出，還有反派惡黨的壞，以及宋智孝的楚楚可憐，綜合在一起才能成就這部電影。
《非賣品》在台灣將於11月30日正式上映。
照片/影片：車庫娛樂
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