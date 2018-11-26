马东石=动作爽片？ 《非卖品》不仅是马东石个人的硬汉动作电影
电影 2018年11月26日 星期一13:56 Erin
大家心目中的韩国巨石强森马东石，今年可说是电影作品一部接一部，最近他又即将在《非卖品》大展拳脚，虽然大家先入为主的想法应该觉得又是一部动作爽片，不过仔细看看这部电影，并非只属於马东石一个人的独角戏。
《非卖品》描述一被惹火就会变得很恐怖的东哲（马东石饰），为了营救被绑架而且要被当作商品卖掉的老婆志秀（宋智孝饰），不顾一切勇闯险境，给敌人痛快一击。东哲在得知老婆被绑架的当下，为了找寻绑匪而独自奋斗，这不知名的神秘绑票集团，逼得东哲不得不亲自出马营救。其实并非所有动作电影都一样，《非卖品》是一部以绑架为题材的动作电影，展现出「绑架—追击—救出」这样的程序，也就是整部电影的结构。
如前面所提到，马东石的作品多又多，接连上映后是否渐渐让观众们感到无趣？在电影中的东哲一角，当然大家会觉得与马东石之前的电影形象几乎一样，也许没有特别的期待，不过这次马东石的动作更强烈，用不著太多华丽技巧，马东石就是赤手空拳，拳拳到肉。也因为是马东石，所以即使戏剧化的画面在他演起来也相当写实。
电影中描述以往的东哲也是爱用拳头解决事情的人，这次为了亲自营救老婆，才又让拳头重见天日，加上必须筹措赎金，变身强打者的东哲就是观众期待的痛快打戏。所有配角的生动演出也是一大成功要素，如果说马东石负责《非卖品》的精采武打戏，那么两位绿叶配角则是负责《非卖品》的搞笑情节。
饰演反派的金盛吴，自然为电影带来了紧张感，看著所有人站在金钱与爱情的十字路口旁徨，让他特别开心，看起来似乎都是没有恶意的玩笑，不过仔细看来这里面却蕴含著冷漠与阴冷的暴力特性，让观众也感受到这样的压力。金盛吴的角色也是个相当疯狂的人，会带领观众的情绪直到电影的最后一分钟。这个反派有许多种没良心的不同面貌，也堪称是金盛吴演员史上最坏的一次演出。
《非卖品》这部电影绝不是靠马东石一个人从头打到尾，有他的动作场面，加上其余配角的搞笑演出，还有反派恶党的坏，以及宋智孝的楚楚可怜，综合在一起才能成就这部电影。
《非卖品》在台湾将於11月30日正式上映。
照片/影片：车库娱乐
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