男神換男神！《屍速列車》續集大換血，男主將由姜棟元接棒孔劉～？
電影 2018年11月23日 星期五11:45 MiJimin
女主角的人選也公開了，一起來看看吧～！（超期待186電影男神，還有軍艦島女主演加盟）
在2016年席捲全球的熱門電影《屍速列車》（釜山行），在關於續集的拍攝消息都讓大家相當關注，而在選角名單上也是眾說紛紜，雖然相當期待第一集的演員們，可以續演，但主演幾乎已為了家人犧牲，劇情設定上就無法出現在第二季了。
雖然有人活到了最後，但飾演孕婦的鄭有美也確定不續演，目前正在和孔劉準備拍攝新電影《82年生的金智英》，兩人在片中飾演夫妻。
而《屍速列車》導演延尚昊，目前正在準備續集《半島》的劇本，而續集男主角預計會找來姜棟元來接棒孔劉，鄭有美的角色則由李貞賢接下，兩位重要角色都已接到提案，目前正在積極討論中。
姜棟元專注於電影市場，高挑身材與精緻臉孔，動作戲也一直是他的強項，加上投入角色的實力，讓他一直都是片商的角色首選；而李貞賢曾在《軍艦島》中和蘇志燮相戀，飾演性格剛烈的朝鮮慰安婦，這次是否能成功出演也讓粉絲們相當關注。
《半島》預計在2019年5月開拍，期待後續姜棟元和李貞賢都能夠有確定出演的好消息囉～！
（圖自：官方劇照／經紀公司）
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