男神换男神！《尸速列车》续集大换血，男主将由姜栋元接棒孔刘～？
电影 2018年11月23日 星期五11:45 MiJimin
女主角的人选也公开了，一起来看看吧～！（超期待186电影男神，还有军舰岛女主演加盟）
在2016年席卷全球的热门电影《尸速列车》（釜山行），在关於续集的拍摄消息都让大家相当关注，而在选角名单上也是众说纷纭，虽然相当期待第一集的演员们，可以续演，但主演几乎已为了家人牺牲，剧情设定上就无法出现在第二季了。
虽然有人活到了最后，但饰演孕妇的郑有美也确定不续演，目前正在和孔刘准备拍摄新电影《82年生的金智英》，两人在片中饰演夫妻。
而《尸速列车》导演延尚昊，目前正在准备续集《半岛》的剧本，而续集男主角预计会找来姜栋元来接棒孔刘，郑有美的角色则由李贞贤接下，两位重要角色都已接到提案，目前正在积极讨论中。
姜栋元专注於电影市场，高挑身材与精致脸孔，动作戏也一直是他的强项，加上投入角色的实力，让他一直都是片商的角色首选；而李贞贤曾在《军舰岛》中和苏志燮相恋，饰演性格刚烈的朝鲜慰安妇，这次是否能成功出演也让粉丝们相当关注。
《半岛》预计在2019年5月开拍，期待后续姜栋元和李贞贤都能够有确定出演的好消息罗～！
（图自：官方剧照／经纪公司）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻