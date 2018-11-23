BTS防彈少年團演唱會的亮點！《So What》Ending大家一起「玩」Jimin~XD
明星 2018年11月23日 星期五10:40 Sani
防彈少年團BTS Jimin的魅力實在無法抵擋，就連成員們也想對他揉揉捏捏呀~❤
最近防彈少年團在全球開展巡迴演唱會《LOVE YOURSELF》，每場演出都令人難忘，其中一個舞台也許是很多阿米的最愛哦！
近日在網上討論度很高的就是《So What》舞台的Ending部分，Jimin唱著「Somebody call me right one，Somebody call me wrong，我不想在意，你也那樣如何 」，一邊走到舞台前方蹲下，亮點是周圍的其他成員也紛紛靠過來，有的掐他面頰、有的幫他捏肩膀，還模仿他的姿勢和小習慣——撥頭髮，甚至偷偷公開Jimin的性感腹肌！OMG~
這段Ending在巡演中出現了太多次，每次都不一樣，甚至有粉絲為此做了影片合輯，大家真的太可愛了啦~~~
（圖源：Youtube@theultimatedodo）
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