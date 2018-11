說說明星們的特殊奇怪愛好!有人愛解數學難題、有人愛熨衣服,最後一位簡直愛心氾濫~ 鄭敬淏最新畫報公開,我們的鄭少女怎麼又回春了呢?太神奇了! 《愛上變身情人》迎來大結局!最後一幕還原了電影經典場景 畫面真的太美好 泫雅和E'Dawn再度公開雙人舞練習影片!性感又帥氣...最後捧臉真的太甜啦! Urban Zakapa 揭開 MV 序幕 主角車銀優上演浪漫吻戲! 龍俊亨新劇《拜託了咖啡》團體海報公開,走向是驚悚浪漫的愛情喜劇!? 入伍前給粉絲們的禮物!SHINee溫流將於下月(12月)初發表首張SOLO專輯 模特兒出身還擁有好演技+好歌喉? 李聖經首度來台會粉絲 FNC新女團成員公開!曾參加《PRODUCE 48》的朴海允也在當中,還有台灣女孩! 和 Crush、Zico 合作,連 IU 都大讚「這是我心目中的年度專輯」!歌手 Sam Kim 究竟是誰? TS 決定上訴!全烋星合約官司繼續纏訟 和 GOT7 一起迎接「奇蹟」!改版專輯概念照夢幻曝光 [有片]ASTRO將於12月底在首爾連唱兩場 個人版本最新海報公開 李鍾碩&李奈映主演《羅曼史是別冊附錄》 將接檔玄彬&朴信惠主演《阿爾罕布拉宮的回憶》於1月26日首播! NU'EST W新歌《HELP ME》預告片突襲公開 視覺震撼大發! 男神換男神!《屍速列車》續集大換血,男主將由姜棟元接棒孔劉~? 10年溫暖友情!這個月一直詢問對方行程的李洪基和朴信惠,終於見面啦! BTS防彈少年團演唱會的亮點!《So What》Ending大家一起「玩」Jimin~XD 《愛上變身情人》李多熙被房仲業者騙了?豪宅的前屋主是《VOICE》裡的他啊! SHINee Key思念奶奶在節目中淚奔:奶奶做的小菜放了4年都捨不得扔掉! Henry 與音樂品牌簽約 預計明年上旬回歸歌壇! 《愛上變身情人》和《鬼怪》都在同一家書店取景拍攝!滿滿的回憶啊~ 又一個我們熟悉的愛豆團不再完整!Block B隊長Zico退隊 P.O等6人續約 「這是傾盡靈魂的成果」來看宋旻浩親自介紹首張正規專輯! IU將不會再唱《Marshmallow》!棉花糖君要隱退了~T^T 蠟筆小新福袋來了~睡衣、零食、小白一次打包帶走! 在便利商店打工2年的打工生來教大家做出便利商店美食! 劉承俊新專輯最終流產? 禁入韓國16年 新歌預告片慘遭下架! 沒想到呆萌的P.O竟然還是個撩妹高手!情話10級堪比教科書~♥

防彈少年團BTS Jimin的魅力實在無法抵擋,就連成員們也想對他揉揉捏捏呀~❤

最近防彈少年團在全球開展巡迴演唱會《LOVE YOURSELF》,每場演出都令人難忘,其中一個舞台也許是很多阿米的最愛哦!

近日在網上討論度很高的就是《So What》舞台的Ending部分,Jimin唱著「Somebody call me right one,Somebody call me wrong,我不想在意,你也那樣如何 」,一邊走到舞台前方蹲下,亮點是周圍的其他成員也紛紛靠過來,有的掐他面頰、有的幫他捏肩膀,還模仿他的姿勢和小習慣——撥頭髮,甚至偷偷公開Jimin的性感腹肌!OMG~

這段Ending在巡演中出現了太多次,每次都不一樣,甚至有粉絲為此做了影片合輯,大家真的太可愛了啦~~~



(圖源:Youtube@theultimatedodo)

