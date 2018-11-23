BTS防弹少年团演唱会的亮点！《So What》Ending大家一起「玩」Jimin~XD
明星 2018年11月23日 星期五10:40 Sani
防弹少年团BTS Jimin的魅力实在无法抵挡，就连成员们也想对他揉揉捏捏呀~❤
最近防弹少年团在全球开展巡回演唱会《LOVE YOURSELF》，每场演出都令人难忘，其中一个舞台也许是很多阿米的最爱哦！
近日在网上讨论度很高的就是《So What》舞台的Ending部分，Jimin唱著「Somebody call me right one，Somebody call me wrong，我不想在意，你也那样如何 」，一边走到舞台前方蹲下，亮点是周围的其他成员也纷纷靠过来，有的掐他面颊、有的帮他捏肩膀，还模仿他的姿势和小习惯——拨头发，甚至偷偷公开Jimin的性感腹肌！OMG~
这段Ending在巡演中出现了太多次，每次都不一样，甚至有粉丝为此做了影片合辑，大家真的太可爱了啦~~~
（图源：Youtube@theultimatedodo）
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