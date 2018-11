说说明星们的特殊奇怪爱好!有人爱解数学难题、有人爱熨衣服,最后一位简直爱心泛滥~ 郑敬淏最新画报公开,我们的郑少女怎么又回春了呢?太神奇了! 《爱上变身情人》迎来大结局!最后一幕还原了电影经典场景 画面真的太美好 泫雅和E'Dawn再度公开双人舞练习影片!性感又帅气...最后捧脸真的太甜啦! Urban Zakapa 揭开 MV 序幕 主角车银优上演浪漫吻戏! 龙俊亨新剧《拜托了咖啡》团体海报公开,走向是惊悚浪漫的爱情喜剧!? 入伍前给粉丝们的礼物!SHINee温流将於下月(12月)初发表首张SOLO专辑 模特儿出身还拥有好演技+好歌喉? 李圣经首度来台会粉丝 FNC新女团成员公开!曾参加《PRODUCE 48》的朴海允也在当中,还有台湾女孩! 和 Crush、Zico 合作,连 IU 都大赞「这是我心目中的年度专辑」!歌手 Sam Kim 究竟是谁? TS 决定上诉!全烋星合约官司继续缠讼 和 GOT7 一起迎接「奇迹」!改版专辑概念照梦幻曝光 [有片]ASTRO将於12月底在首尔连唱两场 个人版本最新海报公开 李钟硕&李奈映主演《罗曼史是别册附录》 将接档玄彬&朴信惠主演《阿尔罕布拉宫的回忆》於1月26日首播! NU'EST W新歌《HELP ME》预告片突袭公开 视觉震撼大发! 男神换男神!《尸速列车》续集大换血,男主将由姜栋元接棒孔刘~? 10年温暖友情!这个月一直询问对方行程的李洪基和朴信惠,终於见面啦! BTS防弹少年团演唱会的亮点!《So What》Ending大家一起「玩」Jimin~XD 《爱上变身情人》李多熙被房仲业者骗了?豪宅的前屋主是《VOICE》里的他啊! SHINee Key思念奶奶在节目中泪奔:奶奶做的小菜放了4年都舍不得扔掉! Henry 与音乐品牌签约 预计明年上旬回归歌坛! 《爱上变身情人》和《鬼怪》都在同一家书店取景拍摄!满满的回忆啊~ 又一个我们熟悉的爱豆团不再完整!Block B队长Zico退队 P.O等6人续约 「这是倾尽灵魂的成果」来看宋旻浩亲自介绍首张正规专辑! IU将不会再唱《Marshmallow》!棉花糖君要隐退了~T^T 蜡笔小新福袋来了~睡衣、零食、小白一次打包带走! 在便利商店打工2年的打工生来教大家做出便利商店美食! 刘承俊新专辑最终流产? 禁入韩国16年 新歌预告片惨遭下架! 没想到呆萌的P.O竟然还是个撩妹高手!情话10级堪比教科书~♥

防弹少年团BTS Jimin的魅力实在无法抵挡,就连成员们也想对他揉揉捏捏呀~❤

最近防弹少年团在全球开展巡回演唱会《LOVE YOURSELF》,每场演出都令人难忘,其中一个舞台也许是很多阿米的最爱哦!

近日在网上讨论度很高的就是《So What》舞台的Ending部分,Jimin唱著「Somebody call me right one,Somebody call me wrong,我不想在意,你也那样如何 」,一边走到舞台前方蹲下,亮点是周围的其他成员也纷纷靠过来,有的掐他面颊、有的帮他捏肩膀,还模仿他的姿势和小习惯——拨头发,甚至偷偷公开Jimin的性感腹肌!OMG~

这段Ending在巡演中出现了太多次,每次都不一样,甚至有粉丝为此做了影片合辑,大家真的太可爱了啦~~~



(图源:Youtube@theultimatedodo)

