SHINee Key思念奶奶在節目中淚奔：奶奶做的小菜放了4年都捨不得扔掉！

SHINee成員Key日前做客料理綜藝《秀美家的小菜》，主持人金秀美向他承諾「我來當你奶奶」。
金秀美對Key說：「聽說你要來了，我把關於你的影片都看了一遍，名字是鑰匙的意思吧，我從鄉下轉學到城裡念書的時候，因為用方言說鑰匙而被大家排擠。 」 自稱是節目忠實觀眾的Key說道：「這檔綜藝是我的下飯劇，都是付費看的。 我是奶奶養大的，每次奶奶做小菜的時候從來沒告訴過我到底是怎麼做的。 因為一直找不到奶奶做過的肉醬炒南瓜的配方，已經很久都沒吃過了，看了您的節目後跟著您一起做，才發現原來是我肉醬放少了。」
之後Key也說：「很喜歡這檔節目能夠讓我感受到什麼是味道，真的讓我很感恩。 奶奶已經去世4年了，但到現在都捨不得扔掉她給我做的小菜，明明知道已經不能吃了，但就是捨不得扔。」
Key思念奶奶的一番話聽得金秀美很是心疼，立刻表示：「我馬上給你快遞小菜和泡菜。」吃飯的時候金秀美十分照顧Key，Key說道：「以前不知道感謝奶奶，後來經常在外面吃飯就開始懷念奶奶的味道了。」說著說著，他竟然紅了眼眶，金秀美心疼地一邊抱住Key一邊安慰道「我來當你奶奶。」
節目最後，Key看到金秀美所寫的「韓國人就是靠飯心」（飯心：吃飯才有力氣）又一次落淚，說道：「在我生日那天去世的奶奶也曾經告訴過我這句話。」金秀美擁抱著Key告訴他：「奶奶看到這麼想念她做的小菜的孫子，一定會非常開心的。」
「圖：《秀美家的小菜》」
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