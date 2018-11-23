SHINee Key思念奶奶在节目中泪奔：奶奶做的小菜放了4年都舍不得扔掉！

SHINee成员Key日前做客料理综艺《秀美家的小菜》，主持人金秀美向他承诺「我来当你奶奶」。
金秀美对Key说：「听说你要来了，我把关於你的影片都看了一遍，名字是钥匙的意思吧，我从乡下转学到城里念书的时候，因为用方言说钥匙而被大家排挤。 」 自称是节目忠实观众的Key说道：「这档综艺是我的下饭剧，都是付费看的。 我是奶奶养大的，每次奶奶做小菜的时候从来没告诉过我到底是怎么做的。 因为一直找不到奶奶做过的肉酱炒南瓜的配方，已经很久都没吃过了，看了您的节目后跟著您一起做，才发现原来是我肉酱放少了。」
之后Key也说：「很喜欢这档节目能够让我感受到什么是味道，真的让我很感恩。 奶奶已经去世4年了，但到现在都舍不得扔掉她给我做的小菜，明明知道已经不能吃了，但就是舍不得扔。」
Key思念奶奶的一番话听得金秀美很是心疼，立刻表示：「我马上给你快递小菜和泡菜。」吃饭的时候金秀美十分照顾Key，Key说道：「以前不知道感谢奶奶，后来经常在外面吃饭就开始怀念奶奶的味道了。」说著说著，他竟然红了眼眶，金秀美心疼地一边抱住Key一边安慰道「我来当你奶奶。」
节目最后，Key看到金秀美所写的「韩国人就是靠饭心」（饭心：吃饭才有力气）又一次落泪，说道：「在我生日那天去世的奶奶也曾经告诉过我这句话。」金秀美拥抱著Key告诉他：「奶奶看到这么想念她做的小菜的孙子，一定会非常开心的。」
「图：《秀美家的小菜》」
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