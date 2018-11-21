BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 香港站11/27門票公開發售！
KPOP 2018年11月21日 星期三11:37 韓星網
BLACKPINK 的首次香港演唱會BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 香港站，將於2019年1月26日（星期六）於亞洲國際博覽館舉行！
座位表及門票發售詳情於今日公佈。由港幣1198起的企位門票及由港幣698起的座位門票，將於11月27日（星期二）上午10時於www.cityline.com公開發售。可享有額外福利的限量VIP門票同時發售。
Live Nation會員可於11月26日（星期一）上午10時至晚上11時59分優先購票。有關門票發售詳情，請瀏覽 www.livenation.hk。BLACKPINK 此次巡迴演唱會將到訪7個城市並舉行8場演出，包括曼谷、雅加達、香港、馬尼拉、新加坡、吉隆坡及台北。
BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] HONG KONG
日期：2019年1月26日 (星期六)
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館Arena
門票：VIP企位門票—港幣 1898（包括：VIP通行證一張、優先入場、安排可參加Soundcheck Party或Send-off活動其中一項*）
企位門票—港幣1498 / 1198
座位門票—港幣1398 / 1198 / 998 / 798 / 698
購票：
Live Nation 會員優先購票——www.cityline.com / 2111 5333
2019年11月26日 (星期一) 上午10時至晚上11時59分
門票公開發售
2019年11月27日 (星期二) 上午10時
主辦：Live Nation (HK) Limited
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