BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 香港站11/27门票公开发售！
KPOP 2018年11月21日 星期三11:37 韩星网
BLACKPINK 的首次香港演唱会BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 香港站，将於2019年1月26日（星期六）於亚洲国际博览馆举行！
座位表及门票发售详情於今日公布。由港币1198起的企位门票及由港币698起的座位门票，将於11月27日（星期二）上午10时於www.cityline.com公开发售。可享有额外福利的限量VIP门票同时发售。
Live Nation会员可於11月26日（星期一）上午10时至晚上11时59分优先购票。有关门票发售详情，请浏览 www.livenation.hk。BLACKPINK 此次巡回演唱会将到访7个城市并举行8场演出，包括曼谷、雅加达、香港、马尼拉、新加坡、吉隆坡及台北。
BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] HONG KONG
日期：2019年1月26日 (星期六)
时间：晚上7时
地点：亚洲国际博览馆Arena
门票：VIP企位门票—港币 1898（包括：VIP通行证一张、优先入场、安排可参加Soundcheck Party或Send-off活动其中一项*）
企位门票—港币1498 / 1198
座位门票—港币1398 / 1198 / 998 / 798 / 698
购票：
Live Nation 会员优先购票——www.cityline.com / 2111 5333
2019年11月26日 (星期一) 上午10时至晚上11时59分
门票公开发售
2019年11月27日 (星期二) 上午10时
主办：Live Nation (HK) Limited
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