【新劇推薦】《皇后的品格》今晚重磅開播，國民灰姑娘的獵愛記

由張娜拉、申盛祿和崔振赫聯袂主演的現代宮廷劇《皇后的品格》將於今晚正式與觀眾見面，把現代韓國虛構為君主立憲制時代的該劇將為觀眾呈獻怎樣的新穎看點呢？
在《皇后的品格》中，韓國不再是民主社會的大韓民國而成了君主立憲制的大韓帝國，故事將圍繞著皇室內部的陰謀、暗鬥以及愛恨情仇展開。
◆ 張娜拉X崔振赫X申盛祿X申恩慶X李伊利雅：大勢演員們即將更新「人生角色」
張娜拉、崔振赫、申盛祿、申恩慶和李伊利雅這5位演技紮實但風格完全不同的演員集結到了一起，不知道會擦出怎樣的火花呢。 每部作品中都能完美消化角色的張娜拉在劇中扮演從無名音樂劇演員一躍成為帝國皇后的吳珊妮。 剛從《馬成的喜悅》中走出來的崔振赫扮演為復仇而成為皇室警衛員的羅王植。 《來自星星的你》中的反派大哥申盛祿這次飾演的是皇帝李赫，他是全國民敬仰的對象，但有著不為人知的另一面。 申恩慶出演寵溺兒子的太后，而李伊利雅則扮演充滿野心的皇帝秘書室長閔友拉。 這5人在皇宮這個大背景下會發生怎樣的故事呢？
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◆ 讓人浮想聯翩的現代版王室故事
劇組透露電視劇將以火速的展開和引人入勝的故事情節吸引觀眾。 在大韓帝國和皇室這一獨特的大舞臺下，不僅有現代版皇帝、太后、太皇太后、公主等離民眾頗有距離的王室成員登場，更有浪漫的愛情故事和隱藏在奢華下的暗鬥和陰謀，還不缺溫馨的家庭愛和笑到肚子疼的幽默元素， 這樣一個綜合禮物怎叫人不期待？
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◆ 金順玉編劇與朱東民導演的藝術碰撞
憑藉《來了張寶利》、《妻子的誘惑》等長篇電視劇成為金牌編劇的金順玉聯袂《Return》的朱東民導演首次合作就打造出了這齣《皇后的品格》，金編劇擅長創新題材和故事鋪成， 而朱東民導演又善於打造唯美又不失緊張感的畫面，強強聯手不知道會是怎樣的一個爆炸性效果。
「圖：《皇后的品格》」
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