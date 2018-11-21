【新剧推荐】《皇后的品格》今晚重磅开播，国民灰姑娘的猎爱记

由张娜拉、申盛禄和崔振赫联袂主演的现代宫廷剧《皇后的品格》将於今晚正式与观众见面，把现代韩国虚构为君主立宪制时代的该剧将为观众呈献怎样的新颖看点呢？
在《皇后的品格》中，韩国不再是民主社会的大韩民国而成了君主立宪制的大韩帝国，故事将围绕著皇室内部的阴谋、暗斗以及爱恨情仇展开。
◆ 张娜拉X崔振赫X申盛禄X申恩庆X李伊利雅：大势演员们即将更新「人生角色」
张娜拉、崔振赫、申盛禄、申恩庆和李伊利雅这5位演技扎实但风格完全不同的演员集结到了一起，不知道会擦出怎样的火花呢。 每部作品中都能完美消化角色的张娜拉在剧中扮演从无名音乐剧演员一跃成为帝国皇后的吴珊妮。 刚从《马成的喜悦》中走出来的崔振赫扮演为复仇而成为皇室警卫员的罗王植。 《来自星星的你》中的反派大哥申盛禄这次饰演的是皇帝李赫，他是全国民敬仰的对象，但有著不为人知的另一面。 申恩庆出演宠溺儿子的太后，而李伊利雅则扮演充满野心的皇帝秘书室长闵友拉。 这5人在皇宫这个大背景下会发生怎样的故事呢？
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◆ 让人浮想联翩的现代版王室故事
剧组透露电视剧将以火速的展开和引人入胜的故事情节吸引观众。 在大韩帝国和皇室这一独特的大舞台下，不仅有现代版皇帝、太后、太皇太后、公主等离民众颇有距离的王室成员登场，更有浪漫的爱情故事和隐藏在奢华下的暗斗和阴谋，还不缺温馨的家庭爱和笑到肚子疼的幽默元素， 这样一个综合礼物怎叫人不期待？
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◆ 金顺玉编剧与朱东民导演的艺术碰撞
凭藉《来了张宝利》、《妻子的诱惑》等长篇电视剧成为金牌编剧的金顺玉联袂《Return》的朱东民导演首次合作就打造出了这出《皇后的品格》，金编剧擅长创新题材和故事铺成， 而朱东民导演又善於打造唯美又不失紧张感的画面，强强联手不知道会是怎样的一个爆炸性效果。
「图：《皇后的品格》」
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