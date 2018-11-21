泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又來虐狗啦！兩人覺得對方的魅力是...？

E'Dawn的回答不怕被泫雅關小黑屋嗎~XD
從10月10日開始兩人多次放閃，大秀恩愛。 昨日（20日）下午，兩人的LOVEstagram再出新章節。 兩人分別用自己的IG一起進行了直播，泫雅還上傳了兩人的合影。
在直播中，當被網友問到覺得泫雅的魅力是什麼，E'Dawn短暫思考了一下。 泫雅撒嬌地讓他就說五點，E'Dawn說：「眼睛大、很能吃飯。 太多了，不知道啦」。然後泫雅繼續追問剩下的三點，E'Dawn就說：「拳頭很硬、踢腿很厲害、牙齒很結實」，一邊搞笑一邊放閃。
the cutest ending to an instagram live..— (@softforhyudawn) 2018年11月20日
{#HYUNA #EDAWN} pic.twitter.com/7rV3uTAcsZ
反過來，泫雅覺得E'Dawn的魅力點是「長得醜，但是長得可愛。 工作的時候很帥氣，寫歌的時候，還有很善良。 」單身狗一不小心就啃下「馬達CP」撒的這波狗糧~
Hyuna: men actually take quite a long time to get ready. Why are you like that?— (@rhtlsdnjs95) 2018年11月20日
Hyo: they’ve always been like that
Hyuna: how many times did you change your outfit?
Hyo: i woke up and left immediately tho
Hyuna: so i guess you were sleeping when you received my call
LOL pic.twitter.com/rtSozPnZOc
另外，從CUBE否認泫雅和E’Dawn的戀情、泫雅直接承認戀愛事實，到CUBE出官方聲明辭退兩人、CUBE反口表示高層討論中。 再到韓媒小道消息傳出CUBE和兩人在準備分道揚鑣的過程中，再再到CUBE兩次官方聲明表示和泫雅、E’Dawn解約。 兩人的新動態都是大眾關注的焦點。
圖：IG@hyunah_aa
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