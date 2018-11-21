泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又來虐狗啦！兩人覺得對方的魅力是...？

泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又來虐狗啦！兩人覺得對方的魅力是...？

明星   2018年11月21日   星期三08:30   ZJM  

E'Dawn的回答不怕被泫雅關小黑屋嗎~XD

從10月10日開始兩人多次放閃，大秀恩愛。 昨日（20日）下午，兩人的LOVEstagram再出新章節。 兩人分別用自己的IG一起進行了直播，泫雅還上傳了兩人的合影。


在直播中，當被網友問到覺得泫雅的魅力是什麼，E'Dawn短暫思考了一下。 泫雅撒嬌地讓他就說五點，E'Dawn說：「眼睛大、很能吃飯。 太多了，不知道啦」。然後泫雅繼續追問剩下的三點，E'Dawn就說：「拳頭很硬、踢腿很厲害、牙齒很結實」，一邊搞笑一邊放閃。

反過來，泫雅覺得E'Dawn的魅力點是「長得醜，但是長得可愛。 工作的時候很帥氣，寫歌的時候，還有很善良。 」單身狗一不小心就啃下「馬達CP」撒的這波狗糧~


另外，從CUBE否認泫雅和E’Dawn的戀情、泫雅直接承認戀愛事實，到CUBE出官方聲明辭退兩人、CUBE反口表示高層討論中。 再到韓媒小道消息傳出CUBE和兩人在準備分道揚鑣的過程中，再再到CUBE兩次官方聲明表示和泫雅、E’Dawn解約。 兩人的新動態都是大眾關注的焦點。

圖：IG@hyunah_aa

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又來虐狗啦！兩人覺得對方的魅力是...？
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手