泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又來虐狗啦！兩人覺得對方的魅力是...？

E'Dawn的回答不怕被泫雅關小黑屋嗎~XD

從10月10日開始兩人多次放閃,大秀恩愛。 昨日(20日)下午,兩人的LOVEstagram再出新章節。 兩人分別用自己的IG一起進行了直播,泫雅還上傳了兩人的合影。







在直播中,當被網友問到覺得泫雅的魅力是什麼,E'Dawn短暫思考了一下。 泫雅撒嬌地讓他就說五點,E'Dawn說:「眼睛大、很能吃飯。 太多了,不知道啦」。然後泫雅繼續追問剩下的三點,E'Dawn就說:「拳頭很硬、踢腿很厲害、牙齒很結實」,一邊搞笑一邊放閃。

反過來,泫雅覺得E'Dawn的魅力點是「長得醜,但是長得可愛。 工作的時候很帥氣,寫歌的時候,還有很善良。 」單身狗一不小心就啃下「馬達CP」撒的這波狗糧~

Hyuna: men actually take quite a long time to get ready. Why are you like that?

Hyo: they’ve always been like that

Hyuna: how many times did you change your outfit?

Hyo: i woke up and left immediately tho

Hyuna: so i guess you were sleeping when you received my call

LOL pic.twitter.com/rtSozPnZOc