泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又来虐狗啦！两人觉得对方的魅力是...？

泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又来虐狗啦！两人觉得对方的魅力是...？

明星   2018年11月21日   星期三08:30   ZJM  

E'Dawn的回答不怕被泫雅关小黑屋吗~XD

从10月10日开始两人多次放闪，大秀恩爱。 昨日（20日）下午，两人的LOVEstagram再出新章节。 两人分别用自己的IG一起进行了直播，泫雅还上传了两人的合影。


在直播中，当被网友问到觉得泫雅的魅力是什么，E'Dawn短暂思考了一下。 泫雅撒娇地让他就说五点，E'Dawn说：「眼睛大、很能吃饭。 太多了，不知道啦」。然后泫雅继续追问剩下的三点，E'Dawn就说：「拳头很硬、踢腿很厉害、牙齿很结实」，一边搞笑一边放闪。

反过来，泫雅觉得E'Dawn的魅力点是「长得丑，但是长得可爱。 工作的时候很帅气，写歌的时候，还有很善良。 」单身狗一不小心就啃下「马达CP」撒的这波狗粮~


另外，从CUBE否认泫雅和E’Dawn的恋情、泫雅直接承认恋爱事实，到CUBE出官方声明辞退两人、CUBE反口表示高层讨论中。 再到韩媒小道消息传出CUBE和两人在准备分道扬镳的过程中，再再到CUBE两次官方声明表示和泫雅、E’Dawn解约。 两人的新动态都是大众关注的焦点。

图：IG@hyunah_aa

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