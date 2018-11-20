真的越來越漂亮啦！金裕貞《先熱情地打掃吧》拍攝花絮照公開，就是青春美少女呀！
韓劇 2018年11月20日 星期二15:03 Yuan
裕貞妹妹真的長大了，越來越漂亮呢！大家來分享一下第一部看到她是哪一部作品呢？
《先熱情地打掃吧》由金裕貞、尹均相、宋再臨等人主演，改編自同名網路漫畫，講述經營清潔公司，財力、外貌都完美但有嚴重潔癖的男人，和不拘小節活著的明朗可愛的四次元女生陷入愛河的浪漫愛情喜劇。
今日，金裕貞的所屬社Sidus HQ公開了許多張她拍攝《先熱情地打掃吧》時的幕後花絮，就是青春美少女，看起來超有活力的！有不少網友也表示：「真的好漂亮」、「吉五雪太可愛了」、「電視劇要大發啊」、「終於等到裕貞的新劇」等等。（更多照片：請點這）
金裕貞4歲時因為陪著姐姐參加比賽，被星探發掘並開始展開她的演藝之路。陸續出演了不少戲劇作品，像是《一枝梅》、《同伊》、《擁抱太陽的月亮》、《憤怒的媽媽》和《雲畫的月光》等劇，而《先熱情地打掃吧》也是她睽違兩年的新作品，相信不少人都很期待吧！（一起等26的播出吧～）
（圖：JTBC、Sidus HQ、MBC、KBS）
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