真的越来越漂亮啦！金裕贞《先热情地打扫吧》拍摄花絮照公开，就是青春美少女呀！
韩剧 2018年11月20日 星期二15:03 Yuan
裕贞妹妹真的长大了，越来越漂亮呢！大家来分享一下第一部看到她是哪一部作品呢？
《先热情地打扫吧》由金裕贞、尹均相、宋再临等人主演，改编自同名网路漫画，讲述经营清洁公司，财力、外貌都完美但有严重洁癖的男人，和不拘小节活著的明朗可爱的四次元女生陷入爱河的浪漫爱情喜剧。
今日，金裕贞的所属社Sidus HQ公开了许多张她拍摄《先热情地打扫吧》时的幕后花絮，就是青春美少女，看起来超有活力的！有不少网友也表示：「真的好漂亮」、「吉五雪太可爱了」、「电视剧要大发啊」、「终於等到裕贞的新剧」等等。（更多照片：请点这）
金裕贞4岁时因为陪著姐姐参加比赛，被星探发掘并开始展开她的演艺之路。陆续出演了不少戏剧作品，像是《一枝梅》、《同伊》、《拥抱太阳的月亮》、《愤怒的妈妈》和《云画的月光》等剧，而《先热情地打扫吧》也是她睽违两年的新作品，相信不少人都很期待吧！（一起等26的播出吧～）
（图：JTBC、Sidus HQ、MBC、KBS）
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