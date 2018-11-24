剁手的時刻又來了啦～聖誕版本Ryan新上市！♥

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聖誕...真的令人又愛又恨的節日啊～

2016年夏天，Kakao Friends出了第一隻Ryan，當時Kakao Friends江南店要排上2小時才能一賭他的風采，同年冬天，穿著象徵聖誕節的紅色外套的Ryan出世，幾乎進去店裡的人都會外帶一隻回家，因為太可愛了，還記得當時在弘大看到一位男士開著帥氣敞篷，副駕駛座就是放著一隻Ryan呢，自此這款Ryan成了Ryan迷必收藏的收藏品之一。





很可惜2017年聖誕節沒有限定版，終於今年等到Kakao Friends公布冬季限定的Ryan，11月16日於官方網站釋出今年的Ryan，取名為「Ryan with Snowman」。





比之前版本在小一點點，穿著紅色帽T的Ryan，頭上帶著一顆星星，是那顆裝飾完聖誕樹，最後放在最頂端的那顆伯利恆之星，Ryan手上還抱著一隻雪人。



除了大型版本的玩偶之外，很適合聖誕禮物交換的聖誕吊飾、鑰匙圈，也在Kakao Friends Store看得到、買得到了，各位朋友掏出錢包的時候到了。





照片來源: Kakao Friends 官方網站、Facebook

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