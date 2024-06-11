MCP新都城中心 x KAKAO FRIENDS 玩轉夏日競技場！8大人氣角色陪伴大家進行體能挑戰

風靡韓國的超人氣卡通角色KAKAO FRIENDS，今個暑假遠道將軍澳MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），舉行夏日盛大運動會！！

由6月15日起至8月10日，於MCP新都城中心打造「MCP x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，8 位人氣 KAKAO FRIENDS 成員 Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube 及 Jay-G 齊齊出動，陪伴各位大人及小朋友進行運動挑戰！夏日競技場內設6大打卡位及3大遊樂體驗區，包括首個以KAKAO FRIENDS 為主題近3,000呎的巨型室內平衡車賽道，一眾小朋友可以化身成小車神馳騁賽道，亦可接受「幻影籃球大挑戰」及「『一擊即中』劍擊任務」，保證大家樂而忘返。



而6米高的巨型充氣Ryan亦會震撼登場，搞鬼擔當最強啦啦隊隊長，為各位健兒打氣，誠邀大家以汗水灑遍運動場，跟KAKAO FRIENDS 成員共度一個活力繽紛的暑假！



而 KAKAO FRIENDS 的超人氣角色Ryan 及Apeach，將於指定日子攜手現身舉辦見面會，向各位粉絲發放歡樂。萬勿錯過一系列獨家換領的KAKAO FRIENDS 主題精品，將心愛角色與精品帶回家。另外，活動期間商場將會舉辦多項精彩表演，包括跆拳道、花式跳繩、爵士舞及K-pop舞蹈表演，讓大家率先感受7月巴黎體壇盛事的熾熱氣氛。



【6 大打卡及3大互動遊戲區 必玩 KAKAO FRIENDS 主題大型平衡車賽道】

一眾KAKAO FRIENDS成員抵達MCP CENTRAL（新都城中心2期），舉行盛大的夏日競技場，跟一眾大人小朋友揮灑汗水玩樂一番。場內特設6大打卡及3大運動遊樂體驗區，多位KAKAO FRIENDS 人氣角色將穿梭其中，包括最吸睛的6米高超巨型充氣Ryan打氣站，以及4米高巨型充氣Muzi幻影籃球場。今次首創KAKAO FRIENDS 主題大型平衡車賽道「小車神飛馳賽道」，H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可讓小朋友化身成小小車手，穿梭KAKAO FRIENDS主題賽道，體驗平衡車的樂趣，或暢玩「幻影籃球大挑戰」或「『一擊即中』劍擊任務」，成為運動健兒！



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