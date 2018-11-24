剁手的时刻又来了啦～圣诞版本Ryan新上市！♥

圣诞...真的令人又爱又恨的节日啊～
2016年夏天，Kakao Friends出了第一只Ryan，当时Kakao Friends江南店要排上2小时才能一赌他的风采，同年冬天，穿著象徵圣诞节的红色外套的Ryan出世，几乎进去店里的人都会外带一只回家，因为太可爱了，还记得当时在弘大看到一位男士开著帅气敞篷，副驾驶座就是放著一只Ryan呢，自此这款Ryan成了Ryan迷必收藏的收藏品之一。
很可惜2017年圣诞节没有限定版，终於今年等到Kakao Friends公布冬季限定的Ryan，11月16日於官方网站释出今年的Ryan，取名为「Ryan with Snowman」。
比之前版本在小一点点，穿著红色帽T的Ryan，头上带著一颗星星，是那颗装饰完圣诞树，最后放在最顶端的那颗伯利恒之星，Ryan手上还抱著一只雪人。
除了大型版本的玩偶之外，很适合圣诞礼物交换的圣诞吊饰、钥匙圈，也在Kakao Friends Store看得到、买得到了，各位朋友掏出钱包的时候到了。
照片来源: Kakao Friends 官方网站、Facebook
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