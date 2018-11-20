是時候重溫《小屋》了！好友宋承憲表示：「看了首播 還叫蘇志燮多說一點話、弄得有趣一點」
明星 2018年11月20日 星期二09:01 JiaJia
曾經合作過MBC情境喜劇《三男三女》的宋承憲和蘇志燮，希望未來還有機會看到他們同台演出啊！
宋承憲近期迎來主演電視劇OCN《Player》終映，接受韓國媒體採訪時，也提到自己的好朋友蘇志燮。
宋承憲表示，今年看了蘇志燮出演的tvN綜藝節目《森林裡的小屋》。曾半開玩笑地問他：「為什麼要出演？」看完首播還告訴他：「應該要自言自語才行」、「說點話，弄得有趣一點。」蘇志燮回答：「你知道我的風格啊～」
小編當時可是把《森林裡的小屋》從頭追到尾！感覺大蘇有聽進去好朋友的話耶～一開始志燮歐吧真的很沉默，之後漸漸的會「自言自語」，還和狗狗對話，互動超可愛，也讓人看到他對人生的態度和生活方式。
另外，宋承憲主演的《Player》和蘇志燮主演的MBC《我身後的陶斯》幾乎同時首播、同時終映。期間，蘇志燮也往《Player》片場送去咖啡車，為宋承憲應援，展現暖暖情誼。
（圖片來源：OCN《Player》、tvN《森林裡的小屋》、MBC《我身後的陶斯》）
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