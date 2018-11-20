是时候重温《小屋》了！好友宋承宪表示：「看了首播 还叫苏志燮多说一点话、弄得有趣一点」
明星 2018年11月20日 星期二09:01 JiaJia
曾经合作过MBC情境喜剧《三男三女》的宋承宪和苏志燮，希望未来还有机会看到他们同台演出啊！
宋承宪近期迎来主演电视剧OCN《Player》终映，接受韩国媒体采访时，也提到自己的好朋友苏志燮。
宋承宪表示，今年看了苏志燮出演的tvN综艺节目《森林里的小屋》。曾半开玩笑地问他：「为什么要出演？」看完首播还告诉他：「应该要自言自语才行」、「说点话，弄得有趣一点。」苏志燮回答：「你知道我的风格啊～」
小编当时可是把《森林里的小屋》从头追到尾！感觉大苏有听进去好朋友的话耶～一开始志燮欧吧真的很沉默，之后渐渐的会「自言自语」，还和狗狗对话，互动超可爱，也让人看到他对人生的态度和生活方式。
另外，宋承宪主演的《Player》和苏志燮主演的MBC《我身后的陶斯》几乎同时首播、同时终映。期间，苏志燮也往《Player》片场送去咖啡车，为宋承宪应援，展现暖暖情谊。
（图片来源：OCN《Player》、tvN《森林里的小屋》、MBC《我身后的陶斯》）
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