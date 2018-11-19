《Running Man》梁世燦15秒猜出這張臉是誰！你也一眼看出來了嗎～？
綜藝 2018年11月19日 星期一12:35 MiJimin
其實我覺得眼睛蠻好認的，但用成這樣也太有趣～XDDD
最新一期《Running Man》（ep. 426，11/18播出）在預告中透露了，這一集將會寫下RM的全新紀錄，原來是成就了有史以來最短的錄影時間，究竟大家是如何關關難過～關關過呢？很多觀眾表示，看到RM成員們團結一致的樣子，覺得很不錯，畢竟總是設計心機、背叛和猜疑，偶爾這樣全員一起過關的模樣，看了也很暖。
在大家一致推選劉在錫是「最了解成員們的人」之後，便由他來選擇挑戰任務的成員，到了節目組出題【人物問答－看到藝人的眼睛、鼻子、嘴巴後，要一次性的講出人名，即可過關！】，大家都在掙扎要選HAHA還是梁世燦，最終劉在錫說：「但是…HAHA不認識最近的人。」字幕組很壞的打上「雷鬼老頭、老藝人－HAHA」。
最後選出了朋友多又擅長辨識任務的RM機靈鬼－梁世燦來過任務，但他過任務的時間，只有15秒，比別人還少一半，又緊張又有壓力的情況下，其實難度挺高的！
但最終任務一公開，他花了10秒多就成功猜出來，這張組合起來的臉就是女團 BLACKPINK 的 Jennie 啊～！金鍾國還說：「我到死都猜不出來啊～。」
小滑頭還蠻厲害的嘛～！
（截圖自：SBS Running Man）
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