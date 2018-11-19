《Running Man》梁世灿15秒猜出这张脸是谁！你也一眼看出来了吗～？

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其实我觉得眼睛蛮好认的，但用成这样也太有趣～XDDD

最新一期《Running Man》（ep. 426，11/18播出）在预告中透露了，这一集将会写下RM的全新纪录，原来是成就了有史以来最短的录影时间，究竟大家是如何关关难过～关关过呢？很多观众表示，看到RM成员们团结一致的样子，觉得很不错，毕竟总是设计心机、背叛和猜疑，偶尔这样全员一起过关的模样，看了也很暖。



在大家一致推选刘在锡是「最了解成员们的人」之后，便由他来选择挑战任务的成员，到了节目组出题【人物问答－看到艺人的眼睛、鼻子、嘴巴后，要一次性的讲出人名，即可过关！】，大家都在挣扎要选HAHA还是梁世灿，最终刘在锡说：「但是…HAHA不认识最近的人。」字幕组很坏的打上「雷鬼老头、老艺人－HAHA」。



最后选出了朋友多又擅长辨识任务的RM机灵鬼－梁世灿来过任务，但他过任务的时间，只有15秒，比别人还少一半，又紧张又有压力的情况下，其实难度挺高的！



但最终任务一公开，他花了10秒多就成功猜出来，这张组合起来的脸就是女团 BLACKPINK 的 Jennie 啊～！金钟国还说：「我到死都猜不出来啊～。」



小滑头还蛮厉害的嘛～！

（截图自：SBS Running Man）

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