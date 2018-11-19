超大咖演員聲音出演《雞龍仙女傳》今晚一起找找金宣兒、鄭敬淏、ERIC吧！

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【預告】這齣劇真的越看越有趣，但這三位究竟會幫動物or植物配音呢？或者是有更特別的出現方式～？？？（這三位聲音都很迷人，辨識度也很高啊!!!）

今晚《雞龍仙女傳》將播出第五集，故事講述699歲的仙女－宣玉南（文彩元和高斗心共同飾演）重新遇上了投胎轉世的丈夫鄭伊賢（尹賢旻 飾），一邊在咖啡店工作，一邊接近久違的相公，找回過往的記憶。



▼第五集預告中，在仙女的刺激下，轉世丈夫似乎漸漸想起過去，仙女還回憶起兩人袒裎相見的日子。



▼而能夠聽懂動植物心聲的體貼男金琴（徐志焄 飾），仙女則猜想他是忘記過去的神仙，而金琴也發現了自己似乎真心喜歡著仙女。（白長髮也好看，這顏值真的不得了～！可惜眉毛沒跟著染…）



而在今晚的集數中，劇組更釋出將會有大咖主演級別的三位演員，以聲音來特別出演《雞龍仙女傳》，分別是金宣兒、鄭敬淏以及ERIC（文晸赫），劇組也表示很高興能夠邀請到三位實力派的演員特別出演，也請觀眾們好好期待一下他們的登場，猜猜聲音會出現在哪一個片段吧～！

（圖自：官方劇照／tvN DRAMA）

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