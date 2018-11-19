超大咖演员声音出演《鸡龙仙女传》今晚一起找找金宣儿、郑敬淏、ERIC吧！
韩剧 2018年11月19日 星期一11:15 MiJimin
【预告】这出剧真的越看越有趣，但这三位究竟会帮动物or植物配音呢？或者是有更特别的出现方式～？？？（这三位声音都很迷人，辨识度也很高啊!!!）
今晚《鸡龙仙女传》将播出第五集，故事讲述699岁的仙女－宣玉南（文彩元和高斗心共同饰演）重新遇上了投胎转世的丈夫郑伊贤（尹贤旻 饰），一边在咖啡店工作，一边接近久违的相公，找回过往的记忆。
▼第五集预告中，在仙女的刺激下，转世丈夫似乎渐渐想起过去，仙女还回忆起两人袒裎相见的日子。
▼而能够听懂动植物心声的体贴男金琴（徐志焄 饰），仙女则猜想他是忘记过去的神仙，而金琴也发现了自己似乎真心喜欢著仙女。（白长发也好看，这颜值真的不得了～！可惜眉毛没跟著染…）
而在今晚的集数中，剧组更释出将会有大咖主演级别的三位演员，以声音来特别出演《鸡龙仙女传》，分别是金宣儿、郑敬淏以及ERIC（文晸赫），剧组也表示很高兴能够邀请到三位实力派的演员特别出演，也请观众们好好期待一下他们的登场，猜猜声音会出现在哪一个片段吧～！
（图自：官方剧照／tvN DRAMA）
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