互為路人的時尚概念？劉亞仁＋文森卡索的帥氣雜誌封面
電影 2018年11月16日 星期五13:49 Erin
最近由金憓秀（前譯金惠秀）與劉亞仁、趙宇鎮、許峻豪以及法國知名影星文森卡索合作演出的電影《分秒幣爭》即將在12月7日在台上映，其中最帥氣的劉亞仁與受邀演出的文森卡索，登上12月號時尚雜誌封面散發獨特魅力。
《分秒幣爭》描述在1997年韓國即將破產的前一周，當時的國民上至政府官員，下至平民百姓，面對IMF即將介入，大家該如何面對這樣的危機？集結了實力派的演員們各自演出不同立場的人民將做出不一樣的選擇。這部作品也是法國演員文森卡索所參與的第一部韓國電影，相當令觀眾們期待。因此時尚雜誌為文森與劉亞仁拍攝了兩個版本的封面照片。
兩人的打扮雖然簡單休閒，上衣也都只是單色的針織花紋毛衣，但自然的風格也吸引了讀者目光，展現出兩位演員截然不同的熟男魅力。劉亞仁《分秒幣爭》劇中所飾演的尹政學一角，可說是一位投機分子，想藉機發一筆國難財。在他面向鏡頭的海報中，雖然打扮輕便但他的眼神有點複雜，似乎有著劇中角色的情緒。
文森卡索在劇中飾演理智又冷靜的IMF總裁，為這部電影增加許多緊張氣氛，強烈氣場的演技並沒有在雜誌封面中出現，而是相反的一派輕鬆，眼神依舊銳利但溫和，但表現出游刃有餘的感覺。他與劉亞仁以及劇中其他演員們的合作，令觀眾們相當期待。電影《分秒幣爭》在韓國將於11月28日上映，台灣也在12月7日與觀眾們見面。
照片：VOGUE、華映娛樂
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