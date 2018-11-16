互为路人的时尚概念？刘亚仁＋文森卡索的帅气杂志封面
电影 2018年11月16日 星期五13:49 Erin
最近由金憓秀（前译金惠秀）与刘亚仁、赵宇镇、许峻豪以及法国知名影星文森卡索合作演出的电影《分秒币争》即将在12月7日在台上映，其中最帅气的刘亚仁与受邀演出的文森卡索，登上12月号时尚杂志封面散发独特魅力。
《分秒币争》描述在1997年韩国即将破产的前一周，当时的国民上至政府官员，下至平民百姓，面对IMF即将介入，大家该如何面对这样的危机？集结了实力派的演员们各自演出不同立场的人民将做出不一样的选择。这部作品也是法国演员文森卡索所参与的第一部韩国电影，相当令观众们期待。因此时尚杂志为文森与刘亚仁拍摄了两个版本的封面照片。
两人的打扮虽然简单休闲，上衣也都只是单色的针织花纹毛衣，但自然的风格也吸引了读者目光，展现出两位演员截然不同的熟男魅力。刘亚仁《分秒币争》剧中所饰演的尹政学一角，可说是一位投机分子，想藉机发一笔国难财。在他面向镜头的海报中，虽然打扮轻便但他的眼神有点复杂，似乎有著剧中角色的情绪。
文森卡索在剧中饰演理智又冷静的IMF总裁，为这部电影增加许多紧张气氛，强烈气场的演技并没有在杂志封面中出现，而是相反的一派轻松，眼神依旧锐利但温和，但表现出游刃有余的感觉。他与刘亚仁以及剧中其他演员们的合作，令观众们相当期待。电影《分秒币争》在韩国将於11月28日上映，台湾也在12月7日与观众们见面。
照片：VOGUE、华映娱乐
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