新劇《所以我和黑粉結婚了》男二黃燦盛帥氣「公子哥」人物劇照公開！
韓劇 2018年11月16日 星期五12:55 MiJimin
小編必須說…梳油頭＋西裝造型，真的太適合他了～～～XD。（感覺這次是走腹黑路線!!!）
採取半事前製作拍攝的《所以我和黑粉結婚了》，在今日公開了2PM黃燦盛的人物劇照，劇中他飾演的是富二代出身，以及娛樂公司的代表－JJ，同時也是他首次挑戰反派惡角，對於角色的蛻變，他也下了不少功夫。
此劇講述超級巨星後準（崔泰俊 飾），與他的黑粉雜誌記者李根英（秀英 飾），兩人從冤家到相戀的浪漫愛情喜劇。
而 JJ 和 吳仁馨（韓智安 飾）則是與後準一起渡過練習生日子的夥伴，但JJ卻始終看不慣後準擁有的一切，不斷的妨礙他的事業，對其嫉妒且充滿野心與慾望，JJ與後準亦敵亦友的關係，也會成為劇中的看點之一。
劇組更透露：「燦盛在本劇挑戰的全新角色，會帶給觀眾們嶄新的一面，光是登場就能感受到氛圍的變化，很值得大家期待。」
目前《所以我和黑粉結婚了》還未確定播出平台，但已與好萊塢華納兄弟投資並擔任共同製作的首部作品，目前版權已經銷往北美和中南美洲，將在160個國家同時開播。
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（圖自：官方劇照）
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