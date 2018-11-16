新剧《所以我和黑粉结婚了》男二黄灿盛帅气「公子哥」人物剧照公开！

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小编必须说…梳油头＋西装造型，真的太适合他了～～～XD。（感觉这次是走腹黑路线!!!）

采取半事前制作拍摄的《所以我和黑粉结婚了》，在今日公开了2PM黄灿盛的人物剧照，剧中他饰演的是富二代出身，以及娱乐公司的代表－JJ，同时也是他首次挑战反派恶角，对於角色的蜕变，他也下了不少功夫。



此剧讲述超级巨星后准（崔泰俊 饰），与他的黑粉杂志记者李根英（秀英 饰），两人从冤家到相恋的浪漫爱情喜剧。



而 JJ 和 吴仁馨（韩智安 饰）则是与后准一起渡过练习生日子的伙伴，但JJ却始终看不惯后准拥有的一切，不断的妨碍他的事业，对其嫉妒且充满野心与欲望，JJ与后准亦敌亦友的关系，也会成为剧中的看点之一。



剧组更透露：「灿盛在本剧挑战的全新角色，会带给观众们崭新的一面，光是登场就能感受到氛围的变化，很值得大家期待。」



目前《所以我和黑粉结婚了》还未确定播出平台，但已与好莱坞华纳兄弟投资并担任共同制作的首部作品，目前版权已经销往北美和中南美洲，将在160个国家同时开播。

＊男女主角人物剧照，延伸阅读：

【新剧《所以我和黑粉结婚了》男主人物剧照公开，崔泰俊变得更帅啦～！】

【新剧《所以我和黑粉结婚了》秀英又美又宅的人物剧照公开啦～！】

（图自：官方剧照）

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