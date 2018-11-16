Crush 將發行今年最後一首歌！〈Lay Your Head On Me〉和過去的他截然不同
KPOP 2018年11月16日 星期五12:44 施乃琪
音樂風格鮮明的 Crush 出道五年多終於要發行首支「流行歌」，光聽一句感覺就很不一樣！
Crush 在今天（16 日）就要發行以全英文演唱的數位單曲〈Lay Your Head On Me〉，首度嘗試的「流行樂」(pop song) 風格，而今天他也搶先公開了 MV 預告片。
其實 Crush 早在月初的演唱會中就表演過〈Lay Your Head On Me〉，而這也是他和曾與夏奇拉、女神卡卡⋯⋯等巨星合作過的知名製作人 Fernando Garibay 攜手，一起參與韓國內容振興院舉行的 MU:CON 合作計畫而推出的作品。
今年接連發表作品的 Crush 預計以〈Lay Your Head On Me〉作為年底前的最後一首歌，同時也是為了撫慰歌迷們還沈浸在演唱會餘韻中的心情。喜歡 Crush 的話，稍後韓國時間傍晚六點一定要鎖定他的另一面！
（照片與影片來源：Amoeba Culture）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論