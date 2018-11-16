Crush 将发行今年最后一首歌！〈Lay Your Head On Me〉和过去的他截然不同
KPOP 2018年11月16日 星期五12:44 施乃琪
音乐风格鲜明的 Crush 出道五年多终於要发行首支「流行歌」，光听一句感觉就很不一样！
Crush 在今天（16 日）就要发行以全英文演唱的数位单曲〈Lay Your Head On Me〉，首度尝试的「流行乐」(pop song) 风格，而今天他也抢先公开了 MV 预告片。
其实 Crush 早在月初的演唱会中就表演过〈Lay Your Head On Me〉，而这也是他和曾与夏奇拉、女神卡卡⋯⋯等巨星合作过的知名制作人 Fernando Garibay 携手，一起参与韩国内容振兴院举行的 MU:CON 合作计画而推出的作品。
今年接连发表作品的 Crush 预计以〈Lay Your Head On Me〉作为年底前的最后一首歌，同时也是为了抚慰歌迷们还沈浸在演唱会余韵中的心情。喜欢 Crush 的话，稍后韩国时间傍晚六点一定要锁定他的另一面！
（照片与影片来源：Amoeba Culture）
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