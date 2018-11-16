《Running Man》劉在錫被說造型像她！鮮奶油面膜照公開
綜藝 2018年11月16日 星期五11:34 Erin
《Running Man》中總是充滿許多成員們在外型上的挑戰，蚱蜢劉在錫一戴上高倍數眼鏡被說很像這位好萊塢女星在電影中的造型，大家覺得像嗎？
在上週日播出的SBS《Running Man》節目中，成員們變身八兄妹展開任務，還請來演員金炳昱特別演出他們的父親。劉在錫在當集的任務進行途中被要求戴上厚厚鏡片的眼鏡，被大家笑稱太像英國女星蒂妲·絲雲頓在電影《末日列車》（韓國原名《雪國列車》）的副列車長造型，對比照片一出也令觀眾們笑翻，成員們更說都起雞皮疙瘩了。
其實這位英國女星蒂妲·絲雲頓也是為戲挑戰各種不同的造型，她平時頂著短短的金髮，大多穿著帥氣的褲裝，也算是為《末日列車》扮醜演出，應該跟平時的造型相差很遠，不過眼鏡跟有點暴牙這部分可能是重點，劉在錫的特別造型讓大家聯想到此角色。
昨日成員池錫辰更透過自己的SNS公開了最近一次錄影的花絮照片，還稱為是“史上最屈辱”的懲罰照。照片中除了池錫辰外還有滿臉鮮奶油的劉在錫與哈哈，這兩位臉上滿滿是白色鮮奶油，根本像是在敷鮮奶油面膜一樣，背景也是當日錄影的場地，明顯看得出來這又是一次當日的懲罰了。真正完整內容就請大家期待本周的播出吧！
圖片：《Running Man》截圖、池錫辰IG、網路
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