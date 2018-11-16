《Running Man》刘在锡被说造型像她！鲜奶油面膜照公开
综艺 2018年11月16日 星期五11:34 Erin
《Running Man》中总是充满许多成员们在外型上的挑战，蚱蜢刘在锡一戴上高倍数眼镜被说很像这位好莱坞女星在电影中的造型，大家觉得像吗？
在上周日播出的SBS《Running Man》节目中，成员们变身八兄妹展开任务，还请来演员金炳昱特别演出他们的父亲。刘在锡在当集的任务进行途中被要求戴上厚厚镜片的眼镜，被大家笑称太像英国女星蒂妲・丝云顿在电影《末日列车》（韩国原名《雪国列车》）的副列车长造型，对比照片一出也令观众们笑翻，成员们更说都起鸡皮疙瘩了。
其实这位英国女星蒂妲・丝云顿也是为戏挑战各种不同的造型，她平时顶著短短的金发，大多穿著帅气的裤装，也算是为《末日列车》扮丑演出，应该跟平时的造型相差很远，不过眼镜跟有点暴牙这部分可能是重点，刘在锡的特别造型让大家联想到此角色。
昨日成员池锡辰更透过自己的SNS公开了最近一次录影的花絮照片，还称为是“史上最屈辱”的惩罚照。照片中除了池锡辰外还有满脸鲜奶油的刘在锡与哈哈，这两位脸上满满是白色鲜奶油，根本像是在敷鲜奶油面膜一样，背景也是当日录影的场地，明显看得出来这又是一次当日的惩罚了。真正完整内容就请大家期待本周的播出吧！
图片：《Running Man》截图、池锡辰IG、网路
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