日本議員指責TWICE多賢曾穿慰安婦T恤：《紅白歌會》能用這種反日歌手？

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日前，人氣男團防彈少年團因成員Jimin被爆曾穿過一件印有日本原子彈爆炸照片的T恤惹來爭議，最終團隊和經紀公司公開道歉。

防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服

近期日本的反韓情緒高漲，北海道的議員小野寺秀又公開點名女團TWICE多賢，表示：「穿過原子彈爆炸照片T恤的BTS入圍了紅白歌會，這是個好消息，但有個壞消息要告訴你們...」他又貼出了TWICE成員多賢的照片。



照片中多賢穿著印有「MARYMOND」字樣的T恤，「MARYMOND」是一個專門幫助受日軍侵害的慰安婦老奶奶的機構，設計圖案均出自慰安婦老奶奶之手，在韓國備受民眾和明星的喜愛。



小野寺秀還在SNS上稱：「發現多賢穿了慰安婦T恤，T恤的銷售額用來幫助韓國國內不恰當的慰安婦支援活動，NHK還要讓這種反日人士參加紅白歌會嗎？ 」

日前，TWICE宣佈將於明年3月起舉行首次日本巨蛋巡唱，T恤事件令外界恐會影響組合在日本的發展。

「圖：NAVER」

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