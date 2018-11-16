日本議員指責TWICE多賢曾穿慰安婦T恤：《紅白歌會》能用這種反日歌手？
明星 2018年11月16日 星期五10:55 Rui
日前，人氣男團防彈少年團因成員Jimin被爆曾穿過一件印有日本原子彈爆炸照片的T恤惹來爭議，最終團隊和經紀公司公開道歉。
防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服
近期日本的反韓情緒高漲，北海道的議員小野寺秀又公開點名女團TWICE多賢，表示：「穿過原子彈爆炸照片T恤的BTS入圍了紅白歌會，這是個好消息，但有個壞消息要告訴你們...」他又貼出了TWICE成員多賢的照片。
照片中多賢穿著印有「MARYMOND」字樣的T恤，「MARYMOND」是一個專門幫助受日軍侵害的慰安婦老奶奶的機構，設計圖案均出自慰安婦老奶奶之手，在韓國備受民眾和明星的喜愛。
小野寺秀還在SNS上稱：「發現多賢穿了慰安婦T恤，T恤的銷售額用來幫助韓國國內不恰當的慰安婦支援活動，NHK還要讓這種反日人士參加紅白歌會嗎？ 」
日前，TWICE宣佈將於明年3月起舉行首次日本巨蛋巡唱，T恤事件令外界恐會影響組合在日本的發展。
「圖：NAVER」
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留言/評論
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現在他們已經是針對韓團 沒有特定對象 只有極右翼的日本人才會說這種事 NHK國家的電視台也認為沒問題才邀請TWICE 既然日本有某人些不承認慰安婦 現在又對號入座不就承認了嗎 自己國家所犯的戰爭惡行不是你說沒有便沒有 要求日本道歉是我少數支持中國所做的事
23分前
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Joey Ting幹拜託
這樣拉低很多日本偶像也拉低了其他日本人的素質然後等等又有萬斯跳出來又要被說是腦粉
就不能停了嗎？
我自己喜歡日本也愛韓國
我這樣看心驚膽跳欸
就不能好好相處很難嗎
一直搬出來欸
15分前
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自己國家做錯事不承認，還要檢討支援受害者的人，現在到底是誰做錯事呀!!! 真有夠不要臉，助紂為虐還要裝成受傷害、被欺負，噁心得很。不承認事實不是最過份，最過份是還要加以反咬一口、惡人先告狀，是被告變原告的概念嗎!!! 根本就是作賊心虛、惱羞成怒。
10分前
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現在的日本人一直不願意承認歷史的錯誤，最近一直在針對韓團， 有一種話還給日本人： 瘋狂的狗不停地亂咬！ 終會停止他們的臭嘴。
25分前