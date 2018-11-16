日本议员指责TWICE多贤曾穿慰安妇T恤：《红白歌会》能用这种反日歌手？
明星 2018年11月16日 星期五10:55 Rui
日前，人气男团防弹少年团因成员Jimin被爆曾穿过一件印有日本原子弹爆炸照片的T恤惹来争议，最终团队和经纪公司公开道歉。
防弹少年团突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿过的一件衣服
近期日本的反韩情绪高涨，北海道的议员小野寺秀又公开点名女团TWICE多贤，表示：「穿过原子弹爆炸照片T恤的BTS入围了红白歌会，这是个好消息，但有个坏消息要告诉你们...」他又贴出了TWICE成员多贤的照片。
照片中多贤穿著印有「MARYMOND」字样的T恤，「MARYMOND」是一个专门帮助受日军侵害的慰安妇老奶奶的机构，设计图案均出自慰安妇老奶奶之手，在韩国备受民众和明星的喜爱。
小野寺秀还在SNS上称：「发现多贤穿了慰安妇T恤，T恤的销售额用来帮助韩国国内不恰当的慰安妇支援活动，NHK还要让这种反日人士参加红白歌会吗？ 」
日前，TWICE宣布将於明年3月起举行首次日本巨蛋巡唱，T恤事件令外界恐会影响组合在日本的发展。
「图：NAVER」
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留言/评论
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現在他們已經是針對韓團 沒有特定對象 只有極右翼的日本人才會說這種事 NHK國家的電視台也認為沒問題才邀請TWICE 既然日本有某人些不承認慰安婦 現在又對號入座不就承認了嗎 自己國家所犯的戰爭惡行不是你說沒有便沒有 要求日本道歉是我少數支持中國所做的事
42分前
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自己國家做錯事不承認，還要檢討支援受害者的人，現在到底是誰做錯事呀!!! 真有夠不要臉，助紂為虐還要裝成受傷害、被欺負，噁心得很。不承認事實不是最過份，最過份是還要加以反咬一口、惡人先告狀，是被告變原告的概念嗎!!! 根本就是作賊心虛、惱羞成怒。
29分前
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Joey Ting幹拜託
這樣拉低很多日本偶像也拉低了其他日本人的素質然後等等又有萬斯跳出來又要被說是腦粉
就不能停了嗎？
我自己喜歡日本也愛韓國
我這樣看心驚膽跳欸
就不能好好相處很難嗎
一直搬出來欸
但我希望是針對那些正義魔人的日本人就好
了因為還是有很多
日本人是很尊重很好的
盡量不要以偏概全
不過那議員這樣真的做
很不好而且可能會讓雞米
的罪惡感增加
34分前
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現在的日本人一直不願意承認歷史的錯誤，最近一直在針對韓團， 有一種話還給日本人： 瘋狂的狗不停地亂咬！ 終會停止臭嘴。
44分前