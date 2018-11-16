日本议员指责TWICE多贤曾穿慰安妇T恤：《红白歌会》能用这种反日歌手？

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日前，人气男团防弹少年团因成员Jimin被爆曾穿过一件印有日本原子弹爆炸照片的T恤惹来争议，最终团队和经纪公司公开道歉。

防弹少年团突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿过的一件衣服

近期日本的反韩情绪高涨，北海道的议员小野寺秀又公开点名女团TWICE多贤，表示：「穿过原子弹爆炸照片T恤的BTS入围了红白歌会，这是个好消息，但有个坏消息要告诉你们...」他又贴出了TWICE成员多贤的照片。



照片中多贤穿著印有「MARYMOND」字样的T恤，「MARYMOND」是一个专门帮助受日军侵害的慰安妇老奶奶的机构，设计图案均出自慰安妇老奶奶之手，在韩国备受民众和明星的喜爱。



小野寺秀还在SNS上称：「发现多贤穿了慰安妇T恤，T恤的销售额用来帮助韩国国内不恰当的慰安妇支援活动，NHK还要让这种反日人士参加红白歌会吗？ 」

日前，TWICE宣布将於明年3月起举行首次日本巨蛋巡唱，T恤事件令外界恐会影响组合在日本的发展。

「图：NAVER」

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