萬年拿惡毒女二劇本的李多熙，其實美貌與演技並存！

最近熱播的韓劇《愛上變身情人》中，李多熙飾演了高傲的野心女-航空公司代表姜莎拉。 威風凜凜的氣場和高冷的眼神塑造出了一個一臉生人勿進的禦姐，而面對愛情時時而霸氣時而呆萌的樣子又展露了反差萌。
李多熙有著豔麗的五官，再加上高挑的身材，走到哪裡都讓人無法忽略。 也因為長相的關係，從她2002年邁入娛樂圈開始，拿到的基本都是萬年女二的劇本，演繹各種「壞女人」，但即使是這樣也有不少觀眾表示即使她演壞女人也讓人喜歡。
觀眾開始熟知李多熙應該是從池晟和黃靜茵主演的熱播劇《秘密》開始，她扮演了池晟的未婚妻，出生於政治世家，是個有著充滿魅力的外貌，藝術才華的完美女人。 有一齣戲中，李多喜坐在臺階上喝紅酒的，盡展火辣骨感線條，性感誘惑男二號裴秀彬的樣子更是令人心潮蕩漾。
同年李多熙又拍攝了人氣劇《聽見你的聲音》，飾演的也是女二號，依舊是精緻又霸道的角色，這樣的另類反差萌漸漸吸引了不少粉絲，氣質滿分還有一雙大長腿！
2014年的《Big Man》中李多熙拿到了女一號的劇本，飾演玄成集團組長，一個學霸，從國外學成歸來的女強人，一舉一動都自帶強大氣場。
2015年播出的《Mrs Cop》中，李多熙難得擺脫精緻女形象扮演起了「邋遢」重案組的刑警，比起以往的沉重角色終於展現了陽光灑脫的面貌。
除了電視劇外，李多熙也加盟過真人綜藝《真正的男人》，模特出身的她在部隊中可是吃了不少苦，頻頻出錯屢次受罰，該節目也讓她圈了不少粉，有粉絲直言終於看到了一個貼近生活的李多熙，而不是銀幕上整日掛著「 生人勿進」表情的高冷女。
「圖：《愛上變身情人》、《 聽見你的聲音》、《 秘密》、《 Big Man》、《 Mrs Cop》、《 真正的男人》」
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