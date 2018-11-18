《我身後的陶斯》蘇志燮等主演們發表終映感言：「這是一部充滿正能量又溫暖的作品！」 《我身後的陶斯》成為蘇志燮的「變裝秀」！他本人又最喜歡哪一種裝扮呢？ 黃致列攜〈Learn to Love〉回歸在即 招牌抒情歌引發期待！ 不愧是神話！李玟雨久違舉行耶誕演唱會門票瞬間賣光 GOT7 韓、日活動都滿檔 明年初發行日語迷你三輯！ 宋智孝「爆罵」Joy：「很有趣是不是？ 」 Apink夏榮被嚇哭，結果居然是因為......！ 萬年拿惡毒女二劇本的李多熙，其實美貌與演技並存！ 《新西遊記》導演接受採訪：李壽根&殷志源還沒來領獎！怕節目變無趣圭賢就不回來了 《第3種魅力》導演表民秀是誰？總能拍出演員代表作《浪漫滿屋》《你來自哪顆星》《製作人》 愛豆界稀有姓氏第二彈——BIGBANG太陽居然不姓「東」？！ 韓劇 我身後的陶斯내뒤에테리우스 - 這是為蘇志燮量身訂做的劇 孔曉振和粉絲合影有條件？沒有這個的話會拒絕拍攝喔XD 金高銀美貌再升級 新作再與出道作鄭導演合作 接下來準備要播出的劇，陣容都超級吸睛！你最期待的是哪一對CP呢？ 上司有一百種死法？《就算死也喜歡》絕對能承包你的笑點！ IU的經紀人說自己的髮型像姜丹尼爾！結果IU聽到超堂皇，急忙向大家道歉 XD 【旅遊資訊】首爾市計程車起步價年內上漲！ 宣佈嚴格管理「拒載行為」 愛豆和愛豆談戀愛分手後是什麼感受？「你前女友正在排練哦」 好像有魔法令時間靜止的好地方——昌原林蔭道 OCN又讓一個陽光歐巴變成壞人？《神的測驗：重啟》金載沅挑戰反派

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