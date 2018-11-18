万年拿恶毒女二剧本的李多熙，其实美貌与演技并存！

最近热播的韩剧《爱上变身情人》中，李多熙饰演了高傲的野心女-航空公司代表姜莎拉。 威风凛凛的气场和高冷的眼神塑造出了一个一脸生人勿进的御姐，而面对爱情时时而霸气时而呆萌的样子又展露了反差萌。
李多熙有著艳丽的五官，再加上高挑的身材，走到哪里都让人无法忽略。 也因为长相的关系，从她2002年迈入娱乐圈开始，拿到的基本都是万年女二的剧本，演绎各种「坏女人」，但即使是这样也有不少观众表示即使她演坏女人也让人喜欢。
观众开始熟知李多熙应该是从池晟和黄静茵主演的热播剧《秘密》开始，她扮演了池晟的未婚妻，出生於政治世家，是个有著充满魅力的外貌，艺术才华的完美女人。 有一出戏中，李多喜坐在台阶上喝红酒的，尽展火辣骨感线条，性感诱惑男二号裴秀彬的样子更是令人心潮荡漾。
同年李多熙又拍摄了人气剧《听见你的声音》，饰演的也是女二号，依旧是精致又霸道的角色，这样的另类反差萌渐渐吸引了不少粉丝，气质满分还有一双大长腿！
2014年的《Big Man》中李多熙拿到了女一号的剧本，饰演玄成集团组长，一个学霸，从国外学成归来的女强人，一举一动都自带强大气场。
2015年播出的《Mrs Cop》中，李多熙难得摆脱精致女形象扮演起了「邋遢」重案组的刑警，比起以往的沉重角色终於展现了阳光洒脱的面貌。
除了电视剧外，李多熙也加盟过真人综艺《真正的男人》，模特出身的她在部队中可是吃了不少苦，频频出错屡次受罚，该节目也让她圈了不少粉，有粉丝直言终於看到了一个贴近生活的李多熙，而不是银幕上整日挂著「 生人勿进」表情的高冷女。
「图：《爱上变身情人》、《 听见你的声音》、《 秘密》、《 Big Man》、《 Mrs Cop》、《 真正的男人》」
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