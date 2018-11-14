找他代言就對了！前游泳選手成勛泳衣品牌代言照公開
明星 2018年11月14日 星期三15:18 Erin
相信很多人都知道演員成勛在尚未出道前是專業的游泳選手，而他超寬的肩膀以及身材線條都相當傲人，也讓泳衣品牌找上他成為代言人，真的是再貼切不過了。
無論在電視劇或是綜藝節目都展現個人特色的成勛，被韓國知名泳衣品牌相中他的熟男魅力，該品牌也已在此領域深耕55年致力於研究開發最佳泳衣材質與設計。
而原本就是專業游泳選手出身的成勛，擁有結實的肌肉身材與修長體型，成為代言人實在太合適了，最近他在MBC綜藝節目《我獨自生活》中挑戰鐵人三項，在游泳項目更是順理成章拿下第一名，實力名不虛傳，而再度被稱為「游泳男神」。
公開的照片中成勛不吝露出自己強健的身材，超寬肩膀搭配上他的銳利眼神，讓粉絲們尖叫不已。即使是現役游泳選手也沒有他這樣的氣場，帥氣稱霸泳池的成勛直接狙擊所有女心。除了剛剛提到的《我獨自生活》，成勛目前正演出戲劇《我在路邊撿了個藝人》以及每周六下午六點在JTBC播出的《團結才能火2》，可說是相當活躍。
圖片：TMAK
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