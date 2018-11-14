找他代言就对了！前游泳选手成勋泳衣品牌代言照公开
明星 2018年11月14日 星期三15:18 Erin
相信很多人都知道演员成勋在尚未出道前是专业的游泳选手，而他超宽的肩膀以及身材线条都相当傲人，也让泳衣品牌找上他成为代言人，真的是再贴切不过了。
无论在电视剧或是综艺节目都展现个人特色的成勋，被韩国知名泳衣品牌相中他的熟男魅力，该品牌也已在此领域深耕55年致力於研究开发最佳泳衣材质与设计。
而原本就是专业游泳选手出身的成勋，拥有结实的肌肉身材与修长体型，成为代言人实在太合适了，最近他在MBC综艺节目《我独自生活》中挑战铁人三项，在游泳项目更是顺理成章拿下第一名，实力名不虚传，而再度被称为「游泳男神」。
公开的照片中成勋不吝露出自己强健的身材，超宽肩膀搭配上他的锐利眼神，让粉丝们尖叫不已。即使是现役游泳选手也没有他这样的气场，帅气称霸泳池的成勋直接狙击所有女心。除了刚刚提到的《我独自生活》，成勋目前正演出戏剧《我在路边捡了个艺人》以及每周六下午六点在JTBC播出的《团结才能火2》，可说是相当活跃。
图片：TMAK
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