快點抓住秋天最後的尾巴：在楓樹底下喝杯咖啡吧！ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘第一，變身情人刷新高 「太可愛啦～♥」金香起模仿最愛的蠟筆小新 害羞到抬不起頭！ 韓國的冬天吃什麼？來嚐嚐韓國便利店的冬天三寶：烤地瓜、魚糕湯、蒸包！ 《家師父一體》陸星材用泡麵展現個人品牌價值 聽到「這麼怕麻煩還當什麼明星」表情超尷尬！ MAMAMOO 回歸倒數兩週⋯⋯今秋代表作〈Blue;s〉全員概念照曝光 韓國女團第一次！TWICE 即將二度登上 NHK《紅白歌合戰》 《加油吧威基基2》女主角由安昭熙接棒！李伊庚正在討論中

這週（11/12、11/13）無線3部月火劇收視數字仍無大突破，有線2部月火劇一平穩、一再刷新高。

有線這次跑第一的是 JTBC《Beauty Inside/ 愛上變身情人》ep13先小滑到 4.689%，ep14 劇情出現轉折，一下飆到 5.317%，寫下自身新高，逼近《Life》大結局的最高收視數字，就看下週大結局能不能打破記錄了？



暫居下風的 tvN 奇幻愛情劇《雞龍仙女傳》雖呈下滑狀況，卻仍保持在3.140% 、4.157%，按EP3、4情節進行來看，維持在3~5%上下算是基本群，要破 6% 後面情節要很有力才行。



無線月火劇收視排名不變，2、3名收視數字距第1名有一點點遠，也始終未打破5%，第1名也一直未破雙位數。榜首的SBS《狐狸新娘星》先降後升 7.3%~8.4% 、7.7%~9.3%，都較上週滑落。



居中的KBS2《最完美的離婚》11/12 因轉播棒球賽停播，11/13 則刷下自身收視新高 3.3%~4.1%。



墊底的MBC《壞爸爸》分別是 2.0%~2.4%、2.3%~2.9%，在想這麼低的數字，拍攝現場氣氛應該很低迷，但還是努力振作走到最後吧。20181114



#落入凡間的神仙都沒法力了嗎？神仙3人幫流浪記也太離奇了。看起來仙女找到老公不是什麼好事，還被他逼著說謊違反仙律生病，善良的助理研究生就好太多了。那個接近占順治療過心理的小夥子讓人毛毛的。

#有點不懂，徐玄振為什麼非得要分手？心懷愧疚，不是更該留在李民基身邊，當他的眼睛，守護著他嗎？

#不要為了談戀愛犧牲了自己的健康，不太理解李帝勳為什麼不和蔡秀彬說清楚自己的身體狀況？既然都坦白了，就都說清楚嘛。

#最後不會是車太鉉、李伊一次次的聊彼此的傷痛，再次重拾舊情？而裴斗娜和孫錫久？明明相愛的人為什麼卻不能一起好好的生活？婚姻真的是門學問。

#看著女兒，張赫爸爸不一樣的選擇會是什麼？

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