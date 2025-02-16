【韓網熱門】現實生活中最想聽到的電視劇台詞第一名！

不少電視劇都留下了名台詞，哪一句才是最深入人心的？

最近theqoo上有網友公開了「現實生活中最想聽到的電視劇第一名」，竟然是「拿著這筆錢，像老鼠死了一樣安靜地生活吧」，沒想到引爆網友的共鳴。



韓國網友評論：

1. 吱吱吱

2. 好的，好的

3. 愛情？ 我要用錢買

4. 謝謝

5. 我會去國外生活，不再回來，再多給點吧

6. 好，我會悄無聲息

7. 我，我，求求你

8. 老鼠已死，勿CUE

9. 如果是現金的話，我會給您打9折

10. 好的，您先消消氣，慢慢說

11. 先把錢給我再說

12. 我會自覺消除那段記憶

13. 我上輩子肯定是隻老鼠，吱吱吱，這輩子也是

14. 我最喜歡「拿著這筆錢先到國外躲躲」

15. 我會讓您看到什麼是「如老鼠死了一樣安靜地生活」

16. 我有信心能夠模仿死老鼠

17. 我還能把我的英文名改成mouse

18. 忠誠！

19. 伯母，您一定會享福的，祝您兒子找到好女人

20. 好的，我會快速消失，比起死老鼠，我能像死螞蟻一樣安靜地生活

21. 給我10億就夠了

22. 您活著的這段時間，我連眼睛都不睜開

23. 老實說，我從小就不太能理解怎麼會有主人公無視這筆錢

原文：https://theqoo.net/square/3609032698

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞