快点抓住秋天最后的尾巴：在枫树底下喝杯咖啡吧！ 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘第一，变身情人刷新高 「太可爱啦～♥」金香起模仿最爱的蜡笔小新 害羞到抬不起头！ 韩国的冬天吃什么？来尝尝韩国便利店的冬天三宝：烤地瓜、鱼糕汤、蒸包！ 《家师父一体》陆星材用泡面展现个人品牌价值 听到「这么怕麻烦还当什么明星」表情超尴尬！ MAMAMOO 回归倒数两周⋯⋯今秋代表作〈Blue;s〉全员概念照曝光 韩国女团第一次！TWICE 即将二度登上 NHK《红白歌合战》 《加油吧威基基2》女主角由安昭熙接棒！李伊庚正在讨论中

这周（11/12、11/13）无线3部月火剧收视数字仍无大突破，有线2部月火剧一平稳、一再刷新高。

有线这次跑第一的是 JTBC《Beauty Inside/ 爱上变身情人》ep13先小滑到 4.689%，ep14 剧情出现转折，一下飙到 5.317%，写下自身新高，逼近《Life》大结局的最高收视数字，就看下周大结局能不能打破记录了？



暂居下风的 tvN 奇幻爱情剧《鸡龙仙女传》虽呈下滑状况，却仍保持在3.140% 、4.157%，按EP3、4情节进行来看，维持在3~5%上下算是基本群，要破 6% 后面情节要很有力才行。



无线月火剧收视排名不变，2、3名收视数字距第1名有一点点远，也始终未打破5%，第1名也一直未破双位数。榜首的SBS《狐狸新娘星》先降后升 7.3%~8.4% 、7.7%~9.3%，都较上周滑落。



居中的KBS2《最完美的离婚》11/12 因转播棒球赛停播，11/13 则刷下自身收视新高 3.3%~4.1%。



垫底的MBC《坏爸爸》分别是 2.0%~2.4%、2.3%~2.9%，在想这么低的数字，拍摄现场气氛应该很低迷，但还是努力振作走到最后吧。20181114



#落入凡间的神仙都没法力了吗？神仙3人帮流浪记也太离奇了。看起来仙女找到老公不是什么好事，还被他逼著说谎违反仙律生病，善良的助理研究生就好太多了。那个接近占顺治疗过心理的小伙子让人毛毛的。

#有点不懂，徐玄振为什么非得要分手？心怀愧疚，不是更该留在李民基身边，当他的眼睛，守护著他吗？

#不要为了谈恋爱牺牲了自己的健康，不太理解李帝勋为什么不和蔡秀彬说清楚自己的身体状况？既然都坦白了，就都说清楚嘛。

#最后不会是车太铉、李伊一次次的聊彼此的伤痛，再次重拾旧情？而裴斗娜和孙锡久？明明相爱的人为什么却不能一起好好的生活？婚姻真的是门学问。

#看著女儿，张赫爸爸不一样的选择会是什么？

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