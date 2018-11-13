曾以真實情侶身份出演《我結》的鄭仁、趙正治公開女兒日常照！網友：「太可愛了」
明星 2018年11月13日 星期二15:54 Yuan
女兒真的長大很多，不少網友還表示是爸爸迷你版，表情真的各種超可愛啊！
歌手趙正治和鄭仁交往多年，兩人還曾以真實情侶身份出演出演綜藝節目《我們結婚了》，被稱為「臉讚夫婦」，他們有趣的互動和愛情故事也令許多觀眾印象深刻。在2013年結束11年愛情長跑步入婚姻，並在2017年生下了女兒。
而趙正治近日公開了女兒趙恩的日常生活照，讓網友都表示：「真的是趙正治mini版，太可愛了」、「看《超人回來了》時就覺得好可愛」、「都長這麼大了啊」等等。趙正治曾帶著女兒特別出演過《超人回來了》（227、228期），當時也引發不少討論。
另外，趙正治、鄭仁將帶著女兒出演KBS新節目《잠시만 빌리지》，將會到另一個海外城市，與孩子們一起進行短期居住生活，探索人生的另一種可能性。他們會在節目中展現什麼樣的魅力也令人期待！
（圖：MBC、IG@chojungchi、KBS）
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