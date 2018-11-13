曾以真实情侣身份出演《我结》的郑仁、赵正治公开女儿日常照！网友：「太可爱了」
明星 2018年11月13日 星期二15:54 Yuan
女儿真的长大很多，不少网友还表示是爸爸迷你版，表情真的各种超可爱啊！
歌手赵正治和郑仁交往多年，两人还曾以真实情侣身份出演出演综艺节目《我们结婚了》，被称为「脸赞夫妇」，他们有趣的互动和爱情故事也令许多观众印象深刻。在2013年结束11年爱情长跑步入婚姻，并在2017年生下了女儿。
而赵正治近日公开了女儿赵恩的日常生活照，让网友都表示：「真的是赵正治mini版，太可爱了」、「看《超人回来了》时就觉得好可爱」、「都长这么大了啊」等等。赵正治曾带著女儿特别出演过《超人回来了》（227、228期），当时也引发不少讨论。
另外，赵正治、郑仁将带著女儿出演KBS新节目《잠시만 빌리지》，将会到另一个海外城市，与孩子们一起进行短期居住生活，探索人生的另一种可能性。他们会在节目中展现什么样的魅力也令人期待！
（图：MBC、IG@chojungchi、KBS）
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