《酒都女2》姜PD又暖又慘！第一季幫助安昭熙如廁，現在3個酒鬼都需要他XD（EP.3-4）

《酒鬼都市女人們2》16日播出了最新第3、第4集，描述酒鬼們安昭熙（李先彬 飾）、韓智妍（韓善伙 飾）、姜芝久（鄭恩地 飾）從山林回歸都市，連「酒量」都要重新訓練。

三個酒鬼，安昭熙回到電視台企劃組長原位，韓善伙到了某個瑜珈學院繼續當瑜珈講師，姜芝久則以外送重作為全新開始，並未回去當摺紙YouTuber。重新適應都市生活必定有難度，大概只有韓善伙最隨遇而安，安昭熙和姜芝久都碰壁。

三個人兩年前一樣，下班後相約五福屋酒館，接著再到其他地方續攤。殊不知，三個人才喝兩瓶燒酒就醉倒，最後是由姜PD（製作人）姜北久（崔始源 飾）出面從路邊帶走她們。

搞笑的事情來了，在姜北久正被安昭熙迷或想低下頭吻她時，一個個「想尿尿」的聲音打斷。三個酒鬼因為在山裡「野放」習慣了，竟然奔出家門到公寓外頭的草叢如廁，姜北久不得已只能替他們遮掩、把風。此場面重現了第1季，安昭熙想上廁所時，姜北久也是有耐心的帶她到廁所把她放上馬桶啊！簡直是「又暖又慘」的人物沒錯了。



而姜北久的暖舉不止這些，第4集他在面對安昭熙的渣男前男友（歌手趙正治 飾），很Man的出了頭。當然，安昭熙也不是好惹的，乾脆讓前男友大吃特吃苦頭了。



尾聲暗示了三個女人正往好的方向發展，也都有了異性緣。安昭熙是姜北久不用說，姜芝久再次巧遇了「親切的摺紙先生」（尹施允 飾），而韓智妍有了新的男人關注著他，是瑜珈學院院長的弟弟（周於鎮주어진 飾）。



看完全新集數，有網友紛紛評價「比第2季更瘋」，從李先彬、韓善伙、鄭恩地、崔始源、柳仁英（飾演瑜珈學院院長）、趙正治……幾乎都被稱讚一輪，特別是韓善伙和柳仁英的對戲，大家都說柳仁英演得太好太好笑了，而鄭恩地演的外送員情節相當引人共鳴。





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞