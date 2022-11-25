崔始源要有危機感了！《酒鬼都市女人們2》李善彬前男友現身，由這位歌手扮演

隨著《酒鬼都市女人們》第2部正式定檔，觀眾們開始期待新故事的發生。

《酒鬼都市女人們》講述了三名性格迥異的閨蜜因酒結緣，又因酒交好，無論日子過得如何都以酒結束每一天，要說起喝酒的理由，那可就多了...... 從幾乎無宣傳的開播，到觀眾們口口相傳式的瘋狂推薦，第一部頻頻刷新自身收視率，任誰看了都忍不住讚一句「酒桌上的友誼真的太治癒了」。



第一部結束後沒多久劇組就宣佈開拍第二季的好消息，並邀請來了鄭恩地、韓善花、李善彬、崔始源等原班人馬，保持故事的連貫性。 目前第二部已經確定12月9日重磅開播，除了上一部中的重要角色之外，還有新角色登場。

歌手趙正治將亮相《酒鬼都市女人們2》，飾演安昭熙（李善彬 飾）的前男友，還是個在交往期間腳踏兩條船的「渣男」。 第一部中，觀眾們都以為安昭熙和姜北久（崔始源 飾）能大結局里迎來Happy Ending，但誰都沒想到姜北久竟然向安昭熙提議維持「炮友」關係。 一直到大結局兩人的關係都沒有確切的定義，相信第二季里關於他倆的關係一定會有解釋，說不定就是在突然出現的前男友的刺激下，姜北久才深刻了解到安昭熙對他的重要性，這才奮起追愛，結束炮友關係，成為情侶。 當然也有可能因為前任的出現動搖了安昭熙的心，兩人符合。 故事還未開始，一切皆有可能。



除了安昭熙的感情線之外，姜智久（鄭恩地 飾）和親切摺紙YouTuber（尹施允 飾）未完的LOVELINE也將繼續。此前，「親切的折紙小哥」約姜智久見面，但姜智久因事未能赴約，兜兜轉轉的兩人終於在簽名會上見面了，產生了一種不可言喻的奇妙氛圍。 而第一季大結局中摺紙YouTuber一人坐在酒館似乎在等姜智久的場景讓人浮想聯翩，第二季里他們的關係會有進展嗎？



另一位好閨蜜韓智妍（韓善花 飾）的人生也是跌跌撞撞，在智勇（李現填 飾）和護理師（河道權 飾）之間反復橫跳，無法抉擇，最後她到底要選誰呢？



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