MAMAMOO 演唱會遭抵制　 RBW 正式道歉「將優先考量 MAMAMOO 的健康」

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歌迷因不滿公司安排過多行程而抵制 MAMAMOO 的演唱會，雖然 RBW 最終仍決定照常舉行但也説明了原因，一起來看看公司的最新聲明吧！

MAMAMOO粉絲聯盟抵制12月演唱會！RBW回應：不會取消或者延期

RBW 在昨晚（12 日）在官方 fan cafe 上發出聲明，首先就表示：「關於 MAMAMOO 這次的專場演唱會《4season F/W》舉行事宜，我們未能細心地觀照粉絲的意見而讓各位擔心，真的非常抱歉。」

RBW 表示：「關於抵制行動，本公司深感責任重大，往後會努力傾聽粉絲的意見、多多溝通，不再讓這樣的事情發生，並努力讓改變反映在 MAMAMOO 的活動中。」

儘管如此，這次演唱會仍將照常進行：「這是『四季四色』企劃中已經定下來的一環，所以也已經準備到一定程度，加上會影響後續作品的發行計畫，所以無論如何只能照原訂計畫舉行演唱會，還請大家多多見諒。」

最後 RBW 也再次致歉並承諾：「本公司將優先考量旗下藝人 MAMAMOO 的健康狀態，也會更專注於安全管理事宜的，謝謝大家。」另一方面，MAMAMOO 也將於 29 日帶著第八張迷你專輯回歸。



（照片來源：RBW）

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